Noite das Personalidades Esportivas confirma data de premiação a melhores do ano; saiba mais

Noite das Personalidades Esportivas confirma data de premiação a melhores do ano; saiba maisCerimônia manterá o costume das premiações categorizadas e presenças ilustres de atletas, dirigentes, árbitros, jornalistas, radialistas e políticos
Um dos eventos mais conceituados no cenário esportivo brasileiro, a Noite das Personalidades Esportivas terá a sua 53ª edição realizada em dezembro deste ano. O "Oscar do Esporte", marcado para o dia 8, segunda-feira, às 19 horas, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), no bairro Aldeota, em Fortaleza (CE), vai premiar os destaques do futebol cearense.
Em 2025, a cerimônia manterá o costume das premiações categorizadas e presenças ilustres de atletas, dirigentes, árbitros, jornalistas, radialistas e políticos. Seguindo a tradição de mais de meio século, o ato nomeará as personalidades esportivas locais da temporada, por meio de votação entre profissionais especializados da mídia esportiva.
“A festa reúne os principais nomes da cidade: esportistas, empresários, dirigentes e imprensa. É o acontecimento socioesportivo mais longevo do país, nenhum outro tem tanta duração como nosso evento", disse.
Leia mais
Para além disso, o evento realizará homenagem ao icônico jornalista Alan Neto, o eterno "Trem Bala", irmão do idealizador Sérgio Ponte. Na ocasião, serão entregues duas medalhas da Comenda Jornalista Alan Neto. Os premiados serão escolhidos pela organização do evento. Em 2024, a honraria foi entregue a sua esposa, Ivanilde Rodrigues, a "musa Beth Davies".
Mantendo o costume, serão escolhidos o melhor dirigente, jogador, técnico, jogador revelação, árbitro e destaques do amadorismo. A 53ª Noite das Personalidades Esportivas será exibida na Rádio O POVO CBN 95.5, assim como no canal do YouTube do Esportes O POVO.
Serviço
53ª Noite das Personalidades Esportivas
- Local: Cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), no bairro Aldeota
- Data: 8 de dezembro, segunda-feira
- Horário: 19 horas