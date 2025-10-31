Noite das Personalidades Esportivas confirma data de premiação a melhores do ano; saiba mais

Um dos eventos mais conceituados no cenário esportivo brasileiro, a Noite das Personalidades Esportivas terá a sua 53ª edição realizada em dezembro deste ano. O "Oscar do Esporte", marcado para o dia 8, segunda-feira, às 19 horas, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), no bairro Aldeota, em Fortaleza (CE), vai premiar os destaques do futebol cearense.

Em 2025, a cerimônia manterá o costume das premiações categorizadas e presenças ilustres de atletas, dirigentes, árbitros, jornalistas, radialistas e políticos. Seguindo a tradição de mais de meio século, o ato nomeará as personalidades esportivas locais da temporada, por meio de votação entre profissionais especializados da mídia esportiva.