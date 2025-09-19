Piu conquista medalha de prata nos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo

Brazil's athlete Alison Dos Santos (C) celebrates after the men's 400m hurdles final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 19, 2025. / Crédito: PHILIP FONG

Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de prata nos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, nesta sexta-feira, 19, em Tóquio, no Japão. Correndo na raia 9, o brasileiro registrou o tempo de 46s84 e ficou atrás do norte-americano Rai Benjamin, vencedor com 46s52. Após realizar o pior tempo nas semifinais, Alison dos Santos correu na raia 9, considerada a posição menos privilegiada, devido à visão do atleta durante a prova. Porém, Piu não teve problemas e largou bem, e rapidamente se impôs no pelotão de frente.

A prova chegou a ficar sob análise da organização porque Benjamin derrubou a última barreira e, por alguns instantes, apareceu no site oficial do evento como desclassificado, com Alison dos Santos herdando o ouro. Porém, o resultado foi revisto e o norte-americano confirmado como campeão. Prova polêmica Piu terminou na segunda posição, com a medalha de prata, ao correr em um tempo de 46s84, atrás do americano Rai Benjamin, que fez 46s52. Porém, o estadunidense bateu de forma ilegal em uma das barreiras, sendo desclassificado da prova durante onze minutos. Alison competia por medalha, mas via o americano Rai Benjamin à frente. Na reta final da corrida, o estadunidense bateu e derrubou a sua barreira, impactando no obstáculo do adversário Ezekiel Nathaniel, da Nigéria. Isso, se enquadra na infração TR22.6.3 do regulamento oficial do Mundial de Atletismo, que penaliza o atleta com desclassificação direta. Assim, durante onze minutos, Alison dos Santos foi considerado o campeão mundial pela World Athletics.

No entanto, a federação dos Estados Unidos entrou com recurso e o ouro de Rai Benjamin foi devolvido, com Alison dos Santos ficando com a medalha de prata. Eliminação no lançamento de dardos Também na manhã desta sexta-feira, o Brasil colecionou reveses no lançamento de dardo feminino. Jucilene de Lima terminou na nona posição do Grupo A, e em 17º na classificação geral, com a marca de 59.79. Daniela Nisimura também deu adeus com a prova, com a marca de 53.01, terminando na 17ª posição do Grupo B e na 35ª geral. Apenas as 12 primeiras avançam para a decisão.