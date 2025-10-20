Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Santos vai enfrentar o Vitória hoje, 20, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Santos e Vitória se enfrentam hoje, segunda-feira, 20 de outubro (20/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). Leia mais Transmissão de Santos x Vitória: assistir ao vivo - online e grátis Sobre o assunto Transmissão de Santos x Vitória: assistir ao vivo - online e grátis

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto. Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Santos x Vitória: como chegam os times O Peixe chega embalado para o jogo após vencer o Corinthians por 3 a 1, na última quarta-feira, na Vila Belmiro. O clube está em 16º lugar, com 31 pontos. Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não deve contar com Tomás Rincón. O volante está em transição após sofrer um edema muscular na panturrilha esquerda. Ele ainda não treinou com o elenco e, por isso, deve ficar fora mais uma vez. Já João Schmidt está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Thaciano, por sua vez, está de volta. O meia está treinando normalmente depois de se recuperar um incômodo no tornozelo. Alexis Duarte também é novidade. O zagueiro se reapresentou na última quinta-feira, após servir a seleção paraguaia na Data Fifa. No ataque, Tiquinho Soares retorna após cumprir suspensão na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians. Neymar segue em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O clube não estipula prazo para o retorno do camisa 10. A expectativa é que ele volte a ficar à disposição no começo de novembro.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Leão também está animado após vencer o clássico Ba-Vi contra o Bahia por 2 a 1 no Barradão. O time ocupa a 17ª colocação, com 28 pontos, sendo o primeiro dentro do Z-4. O treinador Jair Ventura não poderá contar com Kayzer, Erick e Camutanga, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, e Dudu, expulso no Ba-Vi. Claudinho e Romarinho ainda são dúvidas por questões físicas. (Com Gazeta Esportiva)

