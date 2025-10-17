Brasil vai enfrentar Senegal e Tunísia e novembro; veja datas e horários

Seleção brasileira vai aproveitar Data Fifa do próximo mês para medir forças com equipes africanas. Rivais em março de 2026 devem ser europeus

O primeiro amistoso será contra os senegaleses, no dia 15 de novembro (sábado), às 13 horas (de Brasília), em Londres, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. Depois, no dia 18, encara a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30min (de Brasília).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nessa quinta-feira, 16, os amistosos da seleção brasileira para a próxima Data Fifa, em novembro. Assim como prometia a programação, o Brasil enfrentará duas seleções africanas: Senegal, 18ª do ranking da Fifa, e Tunísia, 46ª colocada.

Contra todas as escolas

A escolha dos adversários africanos faz parte do planejamento feito pelo departamento de seleções da CBF, com a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti, de medir forças contra times de todos os continentes antes da Copa do Mundo de 2026.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral de seleções masculinas, explicou a escolha dos adversários e destacou a importância dos testes antes da Copa do Mundo.

"Dentro do nosso planejamento de enfrentar escolas diferentes de futebol, queríamos pegar duas seleções distintas do continente africano. Senegal é uma seleção tradicional, acabou de conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Tem um futebol de muita força e habilidade. Já a Tunísia representa a escola da África Mediterrânea, com equipes mais leves e velozes. São duas seleções fortes e que exigirão bastante da nossa equipe", disse Caetano.

O Brasil enfrentou, em outubro, duas equipes asiáticas: goleada contra a Coreia do Sul (5 a 0) e derrota de virada para o Japão (3 a 2). Por fim, em março de 2026, o objetivo é que os rivais sejam seleções europeias.