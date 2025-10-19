Flamengo x Palmeiras: tudo sobre a final antecipada do Brasileirão 2025

Flamengo e Palmeiras se enfrentam hoje, 19, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 19, às 16 horas, no estádio Maracanã. O jogo marca a disputa pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas está sendo considerado como uma final devido à pontuação das equipes. O jogo será exibido na TV Globo e para assinantes do Sportv. O Palmeiras é o atual líder do Brasileirão, acumulando um total de 61 pontos. Enquanto isso, o Flamengo aparece na segunda posição com 58 pontos. Ambas as equipes estão com uma rodada a menos no campeonato, com o Alviverde tendo 19 vitórias e o Rubro-Negro 17.

Após uma vitória de 3 a 0 sobre o Botafogo no estádio Nilton Santos, o Flamengo é visto com confiança para dar sequência à semana de jogos decisivos. Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras numa espécie de "final antecipada" e na quarta-feira, 22, enfrenta o Racing pela ida da semifinal da Libertadores. A expectativa é de ter o elenco inteiro à disposição para os dois jogos, com exceção de Everton Cebolinha, que se lesionou no clássico. O técnico Felipe Luís já informou algumas de suas escalações para o jogo de domingo, incluindo a exclusão do atacante Wallace Yan, que retornou de uma suspensão após ser expulso contra o Bahia. Outro que não estará nem no banco de reservas é o lateral-esquerdo Matias Viña. Alex Sandro está confirmado como titular e Ayrton Lucas como reserva imediato.

Dono da casa, o Flamengo deve ser definido por Filipe Luís com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Já o Palmeiras desponta na liderança do Brasileirão, encaixado com 29 gols nos últimos 10 jogos e apenas uma derrota nos últimos 15. Dos quais conquistou dois empates e 12 vitórias. No entanto, o Verdão terá que quebrar um tabu de quase 10 anos sem vencer o Flamengo no Maracanã. No lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira realizou algumas mudanças na escalação, a começar pelo goleiro Weverton, desfalcado por conta de uma fissura no dedo da mão. Para substituí-lo, Carlos Miguel disputa vaga com Marcelo Lomba, que pode estrear pelo clube no jogo decisivo.