Torcedores do Flamengo protestam na CBF: “VARgonha”

O protesto, segundo o canal “Paparazzo Rubro-Negro”, foi pacífico. Posteriormente, os quatro cartazes foram pendurados em uma das passarelas na rua à frente da CBF – Luís Carlos Prestes. As faixas continham os dizeres “Quem se mistura com porco fica sem credibilidade” e “VARgonha”, além de “Campeonato Manchado”.

O Flamengo x Palmeiras deste domingo (19/10) ganhou novos contornos de rivalidade. Isso porque, na manhã deste sábado (18/10), torcedores rubro-negros levaram faixas de protestos à porta da CBF, na Barra da Tijuca – Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Os cartazes faziam insinuações em relação ao Palmeiras, como “a CBF é verde”.

LEIA MAIS: Ex-técnico da Seleção descarta Neymar em alto nível e lamenta: “Não serve como exemplo”

As reclamações chegam na esteira de recentes polêmicas de arbitragem no Brasileirão. O diretor do Flamengo, José Boto, aliás, reclamou de decisões de árbitros em quatro dos últimos nove jogos da equipe carioca. Um deles, inclusive, após vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta (15/10). Além disso, muito se reclamou acerca do jogo entre São Paulo x Palmeiras, no dia 5 de outubro, quando o time paulista venceu de virada por 3 a 2. Na ocasião, o Tricolor reclamou de pênalti não marcado em Tapia quando o jogo ainda marcava 2 a 0.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida tem caráter de “final antecipada”, visto que o Verdão lidera o certame por três pontos e pode disparar em caso de vitória no Rio de Janeiro.