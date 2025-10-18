Cruzeiro vence o Fortaleza e ainda sonha com o título do Brasileirão

Cruzeiro vence o Fortaleza e ainda sonha com o título do BrasileirãoRaposa se reabilita após 4 partidas, vence com gol de Christian e agora torce para o Flamengo tirar pontos do líder Palmeiras neste domingo (18)
O Cruzeiro derrotou o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (18), em partida da 29ª rodada do Brasileirão. E, assim, graças ao gol de Christian, segue na caça aos líderes Palmeiras (61) e Flamengo (58), que se enfrentam neste domingo (19) no Maracanã. O time mineiro, por sua vez, chegou a 56, mas tem dois jogo a mais do que ambos: 29 a 27.
Aliás, o próximo jogo do Cruzeiro é justamente contra o Palmeiras, no domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque. Já o Fortaleza segue encravado na 18ª colocação, com 24 pontos em 28 jogos, sete atrás do Santos, que tem só 27 confrontos realizados. Ou seja, o Leão está com um pé na Série B de 2026. Agora, recebe o Flamengo no sábado (25), às 19h30.
O Cruzeiro dominou a partida. Aliás, Gabigol desperdiçou uma finalização de carrinho logo aos 2 minutos, após cavadinha de Christian. A Raposa seguiu em cima e só viu o Fortaleza responder aos 12, com Breno Lopes tentando da entra da área. No entanto, Léo Aragão pegou sem sustos. Vale lembrar que Cássio não jogou por estar cumprindo protocolo de concussão cerebral.
Aos 20, Matheus Pereira tabelou com Arroyo, que chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro na medida para Christian. Gabigol perdeu outra boa chance, e Fortaleza ainda respondeu com Mancuso e Lucas Sasha, mas o duelo foi para o intervalo no 1 a 0. Aliás, esta chance de Sasha foi a melhor do Leão na primeira etapa.
O Cruzeiro voltou com a mesma intensidade para o segundo tempo e teve boas chance com Arroyo e Lucas Silva antes dos 15 minutos. No entanto, o Leão cresceu, deu certo trabalho com Lucas Sasha, Mancuso e Moisés. No entanto, Léo Aragão, substituindo Cássio, que cumpriu protocolo por concussão cerebral, fez boa defesa e impediu mais um tropeço cruzeirense. Nos minutos finais, Léo Aragão saiu mal do gol, e Marinho quase fez de cobertura. Já a Raposa respondeu com belo chute de Wanderson da fora da área, mas Brenno defendeu.
CRUZEIRO X FORTALEZA
29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 18/10/2025 (sábado), às 20h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Gol: Christian, 42’/1ºT (1-0)
CORINTHIANS: Léo Aragão; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates (William,18’/2ºT); Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo, 17’/2ºT) Chrstian (Walace, 17’/2ºT) e Matheus Pereira (Bolasie, 40/2ºT); Arroyo (Wanderson, 18’/2ºT) e Gabigol Técnico: Leonardo Jardim
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Brítez e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa, 35’/2ºT); Lucas Sasha, Rodrigo Santos (Moisés, 18’/2ºT) e Pochettino (Marinho, 35’/2ºT) ; Herrera (Pierre, 18’/2ºT), Lucero (Kayke, 18’/2ºT) e Breno Lopes Técnico: Martín Palermo
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartão Amarelo: Villalba (CRU); Mancuso, Rodrigo Santos, Pochettino, Lucero e Gazal (FOR)
Cartão Vermelho: