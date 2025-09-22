Saiba quem é Aitana Bonmatí, tricampeã da Bola de Ouro

Após Messi ter levantado o troféu três vezes seguidas entre 2010 e 2012, nenhum outro jogador conseguiu o feito até a espanhola Aitana Bonmatí

A espanhola Aitana Bonmatí confirmou o favoritismo e conquistou a Bola de Ouro feminina de 2025, tornando-se tricampeã consecutiva do prêmio da revista France Football, após também ter levado em 2023 e 2024. A façanha reforça – e consolida – a meio-campista como a grande protagonista da atual geração do futebol feminino.

Quem é Aitana Bonmatí?

Aitana Bonmatí nasceu em 18 de janeiro de 1998, no município de Vilanova i la Geltrú, na Espanha. Aos 14 anos, ingressou na equipe juvenil do Barcelona e nunca mais saiu do clube. Ela iniciou sua trajetória no futebol profissional na temporada de 2016/2017 e permaneceu no Barça desde então.

Pelo Barcelona na temporada, Bonmatí marcou 16 gols e deu 11 assistências em 44 partidas. Venceu a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Taça da Espanha. Na Liga dos Campeões, o clube catalão perdeu para o Arsenal na grande final.

Apesar da derrota do Barça para o time inglês na final da Liga dos Campeões, Bonmatí se manteve como referência técnica do time catalão e também brilhou na Eurocopa, sendo eleita a melhor jogadora da competição, mesmo com a derrota da Espanha para a Inglaterra na decisão.

Aitana Bonmatí é a primeira a vencer 3 Bolas de Ouro desde Messi

Ao conquistar a Bola de Ouro nesta segunda-feira, 22, Aitana Bonmatí alcançou uma marca muito expressiva no futebol: foi a primeira, desde Lionel Messi, a vencer o prêmio três vezes consecutivas. O argentino levantou o troféu entre as edições de 2010 e 2012.