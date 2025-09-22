Saiba quem é Dembélé, vencedor da Bola de Ouro

Formado pelo Rennes, o atacante de 28 anos foi contratado para substituir Neymar no Barcelona em 2017 antes de se tornar o melhor jogador do mundo no PSG

O francês Ousmane Dembélé , de 28 anos, foi eleito o novo Bola de Ouro pela revista France Football nesta segunda-feira, 22. Formado nas categorias de base do Rennes e protagonista de transferências milionárias no futebol, o atacante passou por altos e baixos na carreira antes de se consagrar como melhor do mundo no PSG, clube onde tem vivido sua fase mais sólida.

Quem é Ousmane Dembélé?

Ousmane Dembélé nasceu em Vernon, na França, no dia 15 de maio de 1997. Toda sua formação de base no futebol de campo foi realizada no Rennes, onde estreou profissionalmente na temporada de 2015. O atacante não demorou muito tempo para se tornar não só um dos destaques da equipe, como também um dos jogadores mais promissores do seu país natal.

No ano seguinte, após iniciar sua trajetória profissional, Dembélé foi contratado pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, clube que tem como característica captar jovens talentos e, posteriormente, vendê-los por valores muito maiores do que quando foram adquiridos. Com o francês não foi diferente.

Logo em seu ano de estreia no Borussia, tornou-se um dos principais jogadores do time. Em 49 jogos, marcou 10 gols e deu 20 assistências. Assim como foi no Rennes, a passagem do atacante na Alemanha não durou muito tempo. Cobiçado no mercado da bola, Dembélé ganhou um novo desafio na carreira: substituir Neymar no Barcelona.

Para tirar o atacante do Borussia Dortmund, o clube espanhol precisou desembolsar 148 milhões de euros, sendo esta uma das maiores transações da história do futebol. No Barça, onde ficou por seis anos, conviveu com Lionel Messi e Luis Suárez, sofreu com graves lesões e oscilou entre bons e maus momentos.