FCF divulga tabela do Campeonato Cearense Feminino 2025

Na primeira fase da competição, dois grupos regionalizados —compostos por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed na Chave A; e R4, Hiroos Cariri e Movimenta na Chave B — irão disputar jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas de competição .

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na noite desta sexta-feira, 19, a tabela detalhada do Campeonato Cearense Feminino de 2025. Com sete equipes confirmadas , o torneio estadual será iniciado no próximo final de semana, no dia 27, com finais marcadas para ocorrer no mês de novembro.

Atual campeão, o Ceará iniciará a defesa do título recebendo o São Gonçalo no dia 27, sábado, às 15 horas, no CT Franzé Morais. Na primeira rodada, o Fortaleza receberá o The Blessed no mesmo horário, mas no CT Ribamar Bezerra, e o Hiroos Cariri jogará diante do Movimenta às 9h30min, no CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Os dois Clássicos-Rainha da primeira fase estão marcados para ocorrer nas rodadas 3 e 6, nos dias 8 e 25 de outubro, respectivamente.

Ao final da primeira fase, os dois melhores clubes de cada chaveamento irão para as semifinais, quando o 1º colocado do Grupo A confronta o 2º colocado do Grupo B, e o 1° colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A em jogos de ida e volta. A partir dessa fase da competição, a FCF será responsável pelos custos de transporte, hospedagem e alimentação das equipes. As finais também serão divididas em jogos de ida e volta.

Confira a tabela básica do Cearense Feminino:

1ª rodada - 27/09