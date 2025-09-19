FCF divulga tabela do Campeonato Cearense Feminino 2025

FCF divulga tabela do Campeonato Cearense Feminino 2025Estadual irá iniciar no próximo final de semana e tem finais previstas para novembro
A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na noite desta sexta-feira, 19, a tabela detalhada do Campeonato Cearense Feminino de 2025. Com sete equipes confirmadas, o torneio estadual será iniciado no próximo final de semana, no dia 27, com finais marcadas para ocorrer no mês de novembro.
Na primeira fase da competição, dois grupos regionalizados —compostos por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed na Chave A; e R4, Hiroos Cariri e Movimenta na Chave B — irão disputar jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas de competição.
Atual campeão, o Ceará iniciará a defesa do título recebendo o São Gonçalo no dia 27, sábado, às 15 horas, no CT Franzé Morais. Na primeira rodada, o Fortaleza receberá o The Blessed no mesmo horário, mas no CT Ribamar Bezerra, e o Hiroos Cariri jogará diante do Movimenta às 9h30min, no CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Os dois Clássicos-Rainha da primeira fase estão marcados para ocorrer nas rodadas 3 e 6, nos dias 8 e 25 de outubro, respectivamente.
Ao final da primeira fase, os dois melhores clubes de cada chaveamento irão para as semifinais, quando o 1º colocado do Grupo A confronta o 2º colocado do Grupo B, e o 1° colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A em jogos de ida e volta. A partir dessa fase da competição, a FCF será responsável pelos custos de transporte, hospedagem e alimentação das equipes. As finais também serão divididas em jogos de ida e volta.
Confira a tabela básica do Cearense Feminino:
1ª rodada - 27/09
- 27/9 - 15:00 - Ceará x São Gonçalo - CT Franzé Morais
- 27/9 - 15:00 - Fortaleza x The Blessed - CT Ribamar Bezerra
- 27/9 - 9:30 - Hiroos Cariri x Movimenta - CT Praxedão
2ª rodada - 04/10
- 04/10 - 15:00 - Fortaleza x São Gonçalo - CT Ribamar Bezerra
- 04/10 - 15:00 - The Blessed x Ceará - CT Franzé Morais
- 04/10 - 15:30 - Movimenta x R4 - Arena Romeirão
3ª rodada - 08/10
- 08/10 - 15:00 - Ceará x Fortaleza - CT Franzé Morais
- 08/10 - 15:00 - São Gonçalo x The Blessed - CT Ribamar Bezerra
- 08/10 - 15:30 - R4 x Hiroos Cariri - Arena Romeirão
4ª rodada - 11/10
- 11/10 - 15:00 - São Gonçalo x Ceará - CT Franzé Morais
- 11/10 - 15:00 - The Blessed x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra
- 11/10 - 9:30 - Movimenta x Hiroos Cariri - CT Praxedão
5ª rodada - 18/10
- 18/10 - 15:00 - São Gonçalo x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra
- 18/10 - 15:00 - Ceará x The Blessed - CT Franzé Morais
- 18/10 - 15:00 - R4 x Movimenta - Arena Romeirão
6ª rodada - 25/10
- 25/10 - 15:00 - Fortaleza x Ceará - CT Ribamar Bezerra
- 25/10 - 9:30 - The Blessed x São Gonçalo - CT Ribamar Bezerra
- 25/10 - 15:30 - Hiroos Cariri x R4 - Arena Romeirão
Semifinais
- Jogos de ida - 01/11
- Jogos de volta - 08/11
Finais
- Jogo de ida - 15/11
- Jogo de volta - 22/11