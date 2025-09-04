Sete times estão confirmados no Campeonato Cearense Feminino 2025

Sete times estão confirmados no Campeonato Cearense Feminino 2025Calendário preve início do certame estadual para o último final de semana de setembro
A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta quinta-feira, 4, os sete times que irão participar do Campeonato Cearense Feminino de 2025. São eles: Ceará, Fortaleza, R4, The Blessed, São Gonçalo, Hiroos Cariri e Movimenta.
A competição está prevista conforme calendário divulgado no início do ano pela FCF para iniciar no dia 28 de setembro, último final de semana do mês. Na tarde desta sexta-feira, 5, os clubes confirmados irão realizar, junto da diretoria da instituição, o conselho técnico do torneio, onde irão definir o modelo e outros detalhes da disputa.
O Ceará será o time a ir em busca de defender o próprio título. O Alvinegro de Porangabuçu se consagrou campeão em 2024 ao vencer o Clássico-Rainha contra o Fortaleza por 1 a 0. Na ocasião, o Vovô assegurou o bicampeonato em cima das Leoas após ter vencido também em 2019, 2021 e 2023.
