Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sete times estão confirmados no Campeonato Cearense Feminino 2025

Sete times estão confirmados no Campeonato Cearense Feminino 2025

Calendário preve início do certame estadual para o último final de semana de setembro
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta quinta-feira, 4, os sete times que irão participar do Campeonato Cearense Feminino de 2025. São eles: Ceará, Fortaleza, R4, The Blessed, São Gonçalo, Hiroos Cariri e Movimenta.

A competição está prevista conforme calendário divulgado no início do ano pela FCF para iniciar no dia 28 de setembro, último final de semana do mês. Na tarde desta sexta-feira, 5, os clubes confirmados irão realizar, junto da diretoria da instituição, o conselho técnico do torneio, onde irão definir o modelo e outros detalhes da disputa.

+ Leia também: Cruzeiro se torna mais um case positivo para o futebol feminino brasileiro

O Ceará será o time a ir em busca de defender o próprio título. O Alvinegro de Porangabuçu se consagrou campeão em 2024 ao vencer o Clássico-Rainha contra o Fortaleza por 1 a 0. Na ocasião, o Vovô assegurou o bicampeonato em cima das Leoas após ter vencido também em 2019, 2021 e 2023.

+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol feminino

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar