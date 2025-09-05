FCF define fórmula de disputa do Campeonato Cearense Feminino 2025

Na primeira fase da competição, dois grupos regionalizados —compostos por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed na Chave A; e R4, Hiroos Cariri e Movimenta na Chave B — irão disputar jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas de competição.

A Federação Cearense de Futebol (FCF), em conjunto com os sete clubes participantes , definiu nesta sexta-feira, 5, a fórmula de disputa do Campeonato Cearense Feminino de 2025. O certame estadual será inicia no último final de semana de setembro, no dia 27, e está com final prevista para o dia 15 de novembro.

Ao final desse primeiro momento, os dois melhores clubes de cada chaveamento irão para as semifinais, sendo que o 1º colocado do Grupo A confronta o 2º colocado do Grupo B, e o 1° colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A em jogos de ida e volta. A partir dessa fase da competição, a FCF será responsável pelos custos de transporte, hospedagem e alimentação das equipes.

As finais também serão divididas em jogos de ida e volta. A tabela básica do torneio, bem como o regulamento específico da competição, serão divulgados posteriormente pela entidade cearense.

O Ceará será o time a ir em busca de defender o próprio título. O Alvinegro de Porangabuçu se consagrou campeão em 2024 ao vencer o Clássico-Rainha contra o Fortaleza por 1 a 0. Na ocasião, o Vovô assegurou o bicampeonato em cima das Leoas após ter vencido também em 2019, 2021 e 2023.

