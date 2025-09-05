Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FCF define fórmula de disputa do Campeonato Cearense Feminino 2025

Competição estadual se inicia no dia 27 de setembro e terá encerramento em 15 de novembro
Autor Iara Costa
A Federação Cearense de Futebol (FCF), em conjunto com os sete clubes participantes, definiu nesta sexta-feira, 5, a fórmula de disputa do Campeonato Cearense Feminino de 2025. O certame estadual será inicia no último final de semana de setembro, no dia 27, e está com final prevista para o dia 15 de novembro.

Na primeira fase da competição, dois grupos regionalizados —compostos por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed na Chave A; e R4, Hiroos Cariri e Movimenta na Chave B — irão disputar jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas de competição.

Ao final desse primeiro momento, os dois melhores clubes de cada chaveamento irão para as semifinais, sendo que o 1º colocado do Grupo A confronta o 2º colocado do Grupo B, e o 1° colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A em jogos de ida e volta. A partir dessa fase da competição, a FCF será responsável pelos custos de transporte, hospedagem e alimentação das equipes.

As finais também serão divididas em jogos de ida e volta. A tabela básica do torneio, bem como o regulamento específico da competição, serão divulgados posteriormente pela entidade cearense.

O Ceará será o time a ir em busca de defender o próprio título. O Alvinegro de Porangabuçu se consagrou campeão em 2024 ao vencer o Clássico-Rainha contra o Fortaleza por 1 a 0. Na ocasião, o Vovô assegurou o bicampeonato em cima das Leoas após ter vencido também em 2019, 2021 e 2023.

