Ceará vence Fortaleza no Clássico-Rainha e é campeão do Estadual Feminino 2024

O Ceará venceu o Clássico-Rainha contra o Fortaleza por 1 a 0 na tarde deste sábado, 23, no estádio Presidente Vargas e conquistou o título do Campeonato Cearense Feminino 2024 .

Já as Leoas, apesar de serem o melhor ataque do campeonato, tendo marcado 59 gols em seis jogos até a disputa da final, passaram em branco no duelo deste sábado e caíram pelo segundo ano consecutivo para o rival na decisão, ficando com o vice-campeonato

Fortaleza 0 x 1 Ceará

A final começou agitada no estádio Presidente Vargas. Com menos de 30 segundos de partida, o Fortaleza já balançava as redes. O tento, no entanto, foi anulado pela árbitra Elizabete Esmeralda após um toque no braço da atleta tricolor Akhemi no início da jogada.

Apesar do começo frenético, o primeiro tempo não foi de muitas chances para ambos os lados. O Tricolor do Pici deteve mais a posse de bola durante a primeira etapa, mas pouco conseguia criar chances reais de gol.

A exceção veio somente nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 48 minutos, a camisa 9 do Leão, Bea, fez boa jogada pela direita e cruzou para área alvinegra, encontrando Natália livre dentro da área, que furou. A bola ainda sobrou para Akhemi, que chutou para fora e desperdiçou a primeira boa chance no jogo.