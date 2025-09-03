Ancelotti confirma quatro atacantes para duelo do Brasil contra o Chile

O esquema já foi utilizado no duelo contra o Paraguai. / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Nesta quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o Brasil jogará com quatro atacantes contra o Chile, sendo um deles João Pedro, que atuará como centroavante. As seleções se enfrentam nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O treinador busca repetir o desempenho da vitória sobre o Paraguai, por 1 a 0, no dia 10 de junho. Para formar o quarteto ofensivo, Ancelotti tem à disposição Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Samuel Lino, Raphinha e Richarlison.