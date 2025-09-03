Relembre últimas ‘despedidas’ da Seleção em casa nas Eliminatórias

Atacante Vinicius Júnior em treino da seleção brasileira no Estádio Mangueirão, em Belém / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Ao entrar em campo na quinta-feira, 4, para enfrentar o Chile, a Seleção se despedirá do público brasileiro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o jogo, válido pela 17ª rodada, é o último com a Amarelinha atuando como mandante no qualificatório. Depois disso, no dia 9, oúltimo confronto será contra a Bolívia fora de casa. Por isso, fizemos uma retrospectiva das últimas "despedidas" da Canarinho junto ao povo brasileiro em jogos de Eliminatórias. Confira:



2006 Para a Copa de 2006, na Alemanha, o Brasil garantiu vaga antecipada já na 16ª rodada, ao surrar o Chile por 5 a 0. Assim, chegou para a 18ª e última rodada já classificado, batendo a Venezuela por 3 a 0. O jogo foi no Mangueirão, em Belém (PA), no dia 12/10 de 2005. Adriano, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos marcaram os gols da Seleção. A partida contou com a presença do famoso "quadrado mágico", composto pelos meias Ronaldinho Gaúcho e Kaká, além dos atacantes Ronaldo e Adriano. 2010 Já para o Mundial seguinte, na África do Sul, o clima não era tão festivo. Afinal, a Seleção sucumbiu na Copa de 2006, caindo nas quartas de final perante a França, gerando desconfiança junto ao torcedor brasileiro. Ainda assim, o Brasil chegou para a 18ª rodada já classificado. Bem como para 2006, a vaga veio na 16ª rodada, desta vez com vitória por 3 a 1 sobre a Argentina. Dessa forma, a despedida do Brasil de solo nacional nas Eliminatórias veio em desanimador empate por 0 a 0 contra a Venezuela, no dia 14/10 de 2009, no Morenão, em Campo Grande (MS). Na ocasião, o técnico era Dunga, capitão e campeão em 1994.

2014 – Seleção já classificada Não houve pois o Brasil foi país-sede e não disputou as Eliminatórias. 2018 Para a Copa da Rússia, o Brasil garantiu vaga cedo: já na 14ª rodada, em vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai. Assim o último jogo em casa foi na 18ª e última rodada, quando a Seleção enfiou 3 a 0 no Chile, no dia 10/10 de 2017. Paulinho e Gabriel Jesus (duas vezes) fizeram os gols da vitória, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Esta foi, afinal, a primeira das duas vagas garantidas sob o comando do técnico Tite.

2022 No ciclo seguinte, ainda com Tite no cargo, a vaga veio ainda mais cedo. Foi na 12ª rodada, após vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia. Assim, a despedida do torcedor brasileiro foi na 17ª e penúltima rodada, em goleada com festa no Maracanã: 4 a 0 no Chile, no dia 24/3 de 2022. A partida marcou o primeiro gol de Vini Jr. com a Amarelinha. Além dele, também marcaram Neymar (de pênalti), Coutinho (também de pênalti) e Richarlison. 2026 – A despedida de casa da Seleção Já para a próxima Copa, a vaga veio na 16ª rodada, já com Carlo Ancelotti no comando. A confirmação da classificação veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em junho.