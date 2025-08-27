Ancelotti convoca Jean Lucas, do Bahia; Joelinton e Alex Sandro são cortados

Jean Lucas, volante do Bahia, durante jogo contra o Corinthians / Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Carlo Ancelotti convocou, nesta quarta-feira, 27, o volante Jean Lucas, do Bahia, para os compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas contra Chile e Bolívia. O jogador substituirá Joelinton, que se lesionou durante jogo pelo Newcaste, da Inglaterra. Jean Lucas já estava no radar do treinador italiano, que o colocou na pré-lista de convocação para o Brasil. O comandante, inclusive, pôde acompanhar de perto o jogador na vitória do Bahia sobre o Santos, no último domingo, 24, por 2 a 0.

Pela primeira vez desde 1991, um jogador do Bahia é convocado para defender o Brasil. O time baiano celebrou a convocação do atleta em suas redes sociais. O atleta do Esquadrão chega para substituir Joelinton, que foi cortado após se machucar no duelo entre Newcastle e Liverpool, na segunda-feira passada, 25, pelo Campeonato Inglês. O jogador brasileiro deixou o campo chorando, mas o time inglês ainda não especificou sua lesão. Alex Sandro também cortado O lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também teve que ser cortado por Ancelotti. O defensor se lesionou na goleada sobre o Vitória, por 8 a 0, na segunda-feira. No entanto, o treinador não convocará nenhum jogador para ocupar seu lugar.