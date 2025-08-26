Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF confirma amistosos contra Japão e Coreia do Sul em outubro; veja datas

Após as rodadas finais das Eliminatórias, seleção brasileira vai encarar as equipes asiáticas nos penúltimos jogos de 2025
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na manhã desta terça-feira, 26, dois amistosos da seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo. Em outubro, o Brasil enfrentará Japão e Coreia do Sul.

 

Ambos os jogos acontecerão na Ásia. O primeiro embate será contra a seleção sul-coreana, no dia 10, às 8 horas (de Brasília), em Seul, capital da Coreia do Sul. Já o duelo contra o Japão está agendado para o dia 14, às 7h30min, em Tóquio.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, destacou a importância dos amistosos contra as seleções asiáticas, que fazem parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

"O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026", afirmou.

Os últimos jogos contra os países ocorreram em 2022. O Brasil enfrentou o Japão pela última vez no dia 6 de junho daquele ano e venceu por 1 a 0, com gol de Neymar. Nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, a Seleção bateu a Coreia do Sul por 4 a 1.

Rodrigo Caetano também confirmou que a CBF buscará amistosos contra adversários de outros continentes. O dirigente disse que o objetivo é enfrentar países europeus e africanos no próximo ano.

 

"Depois dos amistosos com Coreia e Japão, nossa ideia é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026. Isso faz parte de um planejamento da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo, aprovado pela comissão técnica e pelo presidente Samir Xaud, no entendimento de que neste momento a prioridade é técnica. Entendemos que enfrentar diferentes escolas mundiais vai trazer experiência e enfrentamento que poderemos ter na Copa", destacou.

Antes dos amistosos, o Brasil tem pela frente as últimas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Primeiro, a seleção recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30min, no Maracanã. Em seguida, o time de Carlo Ancelotti visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30min, no Estádio Municipal de El Alto.

