CBF confirma amistosos contra Japão e Coreia do Sul em outubro; veja datas

Atacante Vinicius Júnior no jogo Equador x Brasil pelas Eliminatórias / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na manhã desta terça-feira, 26, dois amistosos da seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo. Em outubro, o Brasil enfrentará Japão e Coreia do Sul. Ambos os jogos acontecerão na Ásia. O primeiro embate será contra a seleção sul-coreana, no dia 10, às 8 horas (de Brasília), em Seul, capital da Coreia do Sul. Já o duelo contra o Japão está agendado para o dia 14, às 7h30min, em Tóquio.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, destacou a importância dos amistosos contra as seleções asiáticas, que fazem parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

Quem foi convocado por Ancelotti? Veja lista completa "O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026", afirmou. Os últimos jogos contra os países ocorreram em 2022. O Brasil enfrentou o Japão pela última vez no dia 6 de junho daquele ano e venceu por 1 a 0, com gol de Neymar. Nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, a Seleção bateu a Coreia do Sul por 4 a 1.

