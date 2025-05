Prefeitura e Fifa discutem organização de fan fest em Fortaleza na Copa Feminina de 2027

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, esteve reunido com a Fifa nesta terça-feira, 27. / Crédito: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, esteve reunido na manhã desta terça-feira, 27, com representantes da Fifa em uma primeira reunião para tratar da organização da Fifa Fan Fest. O festival ocorrerá na cidade em meio a realização da Copa do Mundo Feminina, em 2027, — que tem a capital cearense como uma das sedes — com o intuito de reunir torcedores e turistas que estejam na cidade durante do Mundial. Assim como nas edições da Copa do Mundo masculina, a Fifa Fan Fest, de acordo com o líder do projeto e gerente de marketing da entidade, Boris Mallaschofsky, deverá ser projetada para ser "o melhor local, fora dos estádios, para se experienciar os jogos", indo desde a gastronomia até a cultura local.

+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO "É um espaço único que integra futebol, entretenimento, diferentes estilos de vida, cultura, tradição local e gastronomia. É uma vitrine para a cidade-sede, que pode mostrar o seu melhor para a comunidade local e para os fãs internacionais de futebol", comentou o profissional. Por conta dessa demanda, a Prefeitura de Fortaleza fez questão de salientar o potencial de Fortaleza, que já sediou duas edições da Fifa Fan Fest, durante a Copa das Confederações de 2023 e a Copa do Mundo de 2024. À época, com telões e palco no Aterro da Praia de Iracema, foram estimadas que cerca de 500 mil pessoas passaram no festival, com um recorde de cerca de 80 mil torcedores no jogo do Brasil diante do Chile. Além da exibição dos jogos do Mundial, o espaço também recebeu shows de humoristas cearenses e de bandas e artistas locais e nacionais como Michel Teló, Péricles, Léo Santana, Biquíni Cavadão, Aviões do Forró e outros. O atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, salientou que o evento de 2027, além de promover entretenimento, também deve proporcionar inclusão de cearenses e turistas que não poderão estar presentes no estádio, mas que querem viver a Copa do Mundo de alguma maneira.

“Estamos muito animados para que Fortaleza possa realizar uma grande festa gratuita e inclusiva para todas as pessoas que estão fora dos estádios. É um momento de celebração do esporte, da cultura local e que também fortalece a visibilidade do futebol feminino”, afirmou Evandro. Quem também avaliou positivamente o potencial de Fortaleza para receber pela terceira vez a Fifa Fan Fest foi a secretária municipal do Turismo (Setfor), Denise Carrá. Segundo ela, o encontro com a Fifa foi positivo por destacar todo o potencial fortalezense para o evento. “Nós pudemos mostrar todo o potencial de Fortaleza, e eles também apresentaram as expectativas que têm para a cidade. Temos muito a entregar. (...) Agora, com o Mundial Feminino, além de mostrarmos que sabemos receber bem, conseguimos também evidenciar e valorizar o protagonismo feminino, que precisa ser potencializado”, destacou ela.