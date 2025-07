Premiação do Mundial de Clubes: quanto ganha o campeão e o vice?

PSG e Chelsea disputam a final do Mundial de Clubes com prêmio milionário; confronto opõe modelos de gestão distintos; veja valores

Um dos torneios mais rentáveis da história do futebol, o Mundial de Clubes da Fifa, que pela primeira vez adotou o formato de Copa, terá sua final inédita no próximo domingo, com Paris Saint-Germain e Chelsea se enfrentando no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Confira como cada clubes, seguindo os modelos das suas distintas gestões podem se aproveitar com um provável título do Mundial de Clubes neste domingo, 13.

Após conquistar a Liga dos Campeões da Uefa e agora alcançar a final do Mundial, o PSG chega ao auge de seu projeto esportivo. A premiação de 40 milhões de dólares, caso vença o torneio, pode ser direcionada à manutenção de um elenco estrelado, com foco em renovar contratos de peças-chave e manter a competitividade sem depender de novas grandes vendas no mercado europeu.

Com Al-Khelaifi à frente da gestão, o clube busca não apenas vencer, mas consolidar sua imagem de potência sustentável a longo prazo, capaz de se manter no topo mesmo diante da rotatividade natural do futebol europeu.

Chelsea: nova geração e investimentos com visão de longo prazo



Do outro lado, o Chelsea vive um momento distinto. Desde que o bilionário americano Todd Boehly assumiu o clube, em 2022, os Blues passaram a adotar uma estratégia agressiva no mercado, investindo pesadamente em jovens jogadores com contratos longos, com o objetivo de formar uma base duradoura para o futuro.