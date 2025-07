Beraldo celebra PSG na final do Mundial e diz que foco é "não deixar o adversário respirar"

Beraldo, zagueiro do PSG, celebrou a vaga do time francês à final da Copa do Mundo de Clubes. O brasileiro, titular devido à suspensão de Pacho, indicou o estilo de jogo para vencer o Real Madrid por 4 a 0, nesta quarta-feira, 9, no MetLife Stadium, em Nova Iorque.

"Pela imposição do nosso jogo. Nosso jogo é muito intenso de não deixar o adversário pensar ou respirar com a bola e isso fazendo que eles tomem algumas decisões equivocadas e que façam com que a bola volte para a gente para que a gente consiga controlar o jogo. A gente está fazendo muito bem as coisas não só individualmente, mas coletivamente, e esse é o principal da nossa equipe", começou Beraldo ao SporTV.