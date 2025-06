Quem são os jogadores cearenses no Mundial de Clubes dos EUA

Curiosamente, cada um deles fez base em uma equipe diferente da capital cearense, sendo: no Fortaleza, no Ceará e no Ferroviário, respectivamente

Os pontas Éverton Cebolinha, do Flamengo, Artur Victor, do Botafogo, e o centroavante Rodrigo Rodrigues, do Espérance-TUN, são os representantes cearenses na competição. Curiosamente, cada um deles fez base em uma equipe diferente da capital cearense, sendo: no Fortaleza, no Ceará e no Ferroviário, respectivamente.

A “Terra da Luz” virou “Terra dos Atacantes” no Super Mundial de Clubes da Fifa. Três jogadores cearenses, dentre os 800 atletas distribuídos entre as 32 equipes participantes, estão disputando a competição nos Estados Unidos e defendem clubes brasileiros e, até mesmo, um africano.

Pelo Tricolor Gaúcho, Cebolinha estreou no profissional, onde permaneceu por seis temporadas — até se transferir para o Benfica-POR, em 2020. No Imortal, o atacante viveu os melhores momentos da carreira, colecionou convocações para a seleção brasileira, conquistou a Copa América 2019 pelo Brasil e somou os títulos da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa (2018) e do Gauchão (2018 e 2019).

O avançado de 29 anos fez sua base no Fortaleza, mas não passou muito tempo por lá. Após duas temporadas nos juniores do Leão, ele se transferiu para o Grêmio-RS.

Artur Victor

Outro cearense com destaque no torneio mundial é o ponta-direita do Botafogo, Artur Victor. Durante sua formação, o atleta do Glorioso seguiu caminho parecido com Cebolinha, no entanto, em outro clube do Estado.

Artur iniciou sua formação na base do Ceará, onde atuou até o sub-20 do Alvinegro. Em 2015, o ponta de se transferiu para o Palmeiras, onde se profissionalizou, em 2017. Após sua estreia, o atacante ainda teve passagens por Londrina–PR, Bahia, RB Bragantino — todas por empréstimo do Verdão.

Em 2024, ele foi vendido ao Zenit-RUS, por 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões de reais, na época). Contudo, após uma temporada em território europeu, o Botafogo acertou o retorno de Artur a território brasileiro.