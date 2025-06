Al-Hilal pressiona, mas empate sem gols marca confronto contra o RB Salzburg no Mundial de Clubes

O Al-Hilal empatou sem gols com RB Salzburg, neste domingo, 22 de junho, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes / Crédito: Roberto Schmidt / AFP

O Al-Hilal teve amplo domínio, especialmente na primeira etapa, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols diante do RB Salzburg, neste domingo, 22 de junho, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes. O placar de 0 a 0 mantém a disputa aberta por uma vaga nas oitavas de final. O time saudita exerceu forte pressão desde o início. Com Marcos Leonardo, Salem Al-Dawsari, João Cancelo e Malcom em noite inspirada, o Al-Hilal rondou a área adversária com frequência e obrigou o goleiro Zawieschitzky a fazer defesas importantes ao longo da partida.