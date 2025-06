City domina, goleia Al Ain e garante vaga nas oitavas do Mundial

Para não deixar dúvidas do seu favoritismo e carimbas sua passagem às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Manchester City venceu a equipe do Al Ain, dos Emirados Árabes, por 6 a 0, neste final de domingo, 22, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os gols do confronto foram marcados por Gündogan, por duas oportunidades, Echeverri, Haaland, Oscar Bobb e Cherki. Com isso, a equipe inglesa está em segundo lugar no Grupo G do torneio com seis pontos somados.