Cearense completa 50 jogos pelo Espérance e sonha com classificação no Super Mundial

Revelado no Ferroviário, o centroavante desembarcou em território tunisiano em 2023, após passagem pelo Juventude-RS

Revelado no Ferroviário, o centroavante desembarcou em território africano em 2023, após passagem pelo Juventude-RS, e, rapidamente, se tornou peça fundamental no time tunisiano.

O atacante cearense Rodrigo Rodrigues completou na última sexta-feira, 20, cinquenta jogos defendendo o Espérance, da Tunísia. O feito foi alcançado na vitória por 1 a 0 sobre o Los Angeles FC, no Super Mundial de Clubes da Fifa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao todo, foram 16 gols, três assistências e quatro títulos, incluindo a dobradinha na temporada 2024/25, com as conquistas da Liga e da Copa Nacional, além do prêmio de artilheiro da Liga em 2023/24.

“Estar no Mundial e completar 50 jogos pelo Espérance é algo muito especial. Fico feliz por alcançar essa marca, ainda mais em uma competição que reúne os melhores clubes e jogadores do mundo. Venho construindo uma história bonita aqui, com gols, títulos e marcas importantes”, destacou Rodrigo.

Classificação no Mundial

A vitória sobre o Los Angeles manteve o Espérance na disputa por uma classificação histórica. Com três pontos, a equipe decide a vaga nas oitavas contra o Chelsea, nesta terça-feira, 24, às 22 horas, no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos.