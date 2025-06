Espérance x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Tunisianos e ingleses entram em campo para definir o outro classificado do grupo do Flamengo. Empate favorece os londrinos

As duas equipes venceram o Los Angeles nos rodadas anteriores e estão empatadas com três pontos. Que vencer, avança. Os londrinos podem jogar pelo empate, já que estão com um saldo de gols melhor por terem vencido nos norte-americanos por 2 a 0.

Depois de serem derrotados pelo Flamengo , Espérance e Chelsea se enfrentem para definir quem avança para a próxima fase do Mundial de Clubes. A partida decisiva acontece na noite desta terça-feira (22), às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo streaming DAZN.

Como chega o Espérance

A equipe da Tunísia venceu o seu primeiro jogo na última rodada e agora tenta fazer história para conseguir a classificação para as quartas de final. Para o duelo decisivo, o Espérance não conta com Bealili, autor do gol contra os norte-americanos, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Antes do Mundial, o técnico Maher Kanzari comentou sobre o confronto contra o gigante europeu. O treinador recordou outros confrontos realizados pela equipe e valorizou a experiência adquirida na competição.

“Com certeza. Mas, para o Espérance, esse tipo de desafio não é novidade. Já enfrentamos gigantes como Bayern de Munique, Milan e PSG. Somos um clube respeitado e temos uma longa história de confrontos importantes contra as maiores equipes do mundo. Claro que vamos ganhar muita experiência com a participação neste torneio, mas vamos chegar preparados e com muita determinação”, pontuou.