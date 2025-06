Santos registra "troca de camisas" entre Neymar e Lamine Yamal

Neymar, do Santos, e Lamine Yamal, do Barcelona, trocam camisas / Crédito: Reprodução/Santos FC

Na manhã desta sexta-feira, 20, o Santos divulgou uma foto de Neymar e Lamine Yamal, do Barcelona, em um gesto de "troca de camisas". O brasileiro apareceu segurando a camisa do time catalão, com o número 19, de Yamal. Já a joia espanhola empunhava a camisa 10 do Alvinegro Praiano. Lamine Yamal é fã declarado de Neymar e possui trejeitos muito parecidos com o do meia-atacante no início da carreira. Ambos, inclusive, brilharam pelo Barcelona. Além disso, em sua própria rede social, o jovem já publicou uma foto usando uma camisa de Neymar na época de Santos. O craque espanhol utilizava um uniforme da temporada de 2012 do Peixe.