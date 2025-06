Marlon Freitas revela pedido de desculpas de Vitinha após vitória do Botafogo

Dias antes da partida, o meia do PSG disse não conhecer o capitão do Botafogo

"Ele falou comigo, me cumprimentou, disse que não tinha entendido muito bem e pediu desculpas. É um grande jogador, tenho muito respeito por ele'', contou Marlon Freitas em entrevista ao SporTV.

Em entrevista após a histórica vitória do Botafogo sobre o PSG , Marlon Freitas revelou que recebeu um pedido de desculpas de Vitinha . O meia do PSG havia afirmado, na última terça-feira, 18, a um grupo de torcedores que o abordou nas ruas de Los Angeles, que não conhecia Marlon Freitas . A declaração teve grande repercussão nas redes sociais.

''É algo sobrenatural, tem que ter muita fé, tem que acreditar muito. Não existe impossível para o Botafogo. Um por certo é muito. Muito trabalho, muita luta, muita dedicação. Escrevemos mais um capítulo nessa história e é isso, vamos continuar'', disse o capitão do Glorioso.

Com a vitória de 1 a 0 sobre os franceses, o Glorioso passou a assumir a liderança do grupo B com seis pontos, três de vantagem sobre o vice-líder PSG.

Botafogo no Super Mundial

Agora o Alvingro Carioca entra em campo novamente na próxima segunda-feira, 23, para enfrentar o Atlético de Madrid pela tereira rodada. Um empate é o suficiente para garantir a classificação do Botafogo para a próxima fase.