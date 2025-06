Mbappé é hospitalizado e vira 'problema' no Real Madrid para o Mundial

Atacante estava com febre há vários dias, o que o impediu de jogar na estreia de sua equipe no Mundial de Clubes contra o Al-Hilal

O craque francês não treinou na terça-feira, na última sessão comandada por Xabi Alonso, pelo mesmo motivo, embora tenha trabalhado com o restante do elenco nos dois dias anteriores.

Mbappé estava com febre há vários dias, o que o impediu de jogar na estreia de sua equipe no Mundial de Clubes contra o Al-Hilal, no Hard Rock Stadium, em Miami, na quarta-feira, 18.

O Real Madrid enfrentará o Pachuca, do México, em Charlotte, no domingo, na segunda partida do Grupo H do Mundial de Clubes.

Questionado se o francês estaria disponível para esta segunda partida, Alonso respondeu: "Não sabemos, temos que ver como a recuperação dele evolui."