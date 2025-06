Marlon Freitas sobre estreia: 'Importante começar bem e tirar a ansiedade'

Joaquin Correa #30 of Botafogo shoots under pressure from Alex Roldan #16 of Seattle Sounders FC during the FIFA Club World Cup 2025 group B match between Botafogo FR and Seattle Sounders FC at Lumen Field on June 15, 2025 in Seattle, Washington. / Crédito: BUDA MENDES

O Botafogo estreou com vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, neste domingo. Os alvinegros bateram o Seattle Sounders (EUA), neste domingo, 15, por 2 a 1, pelo Grupo B, no Lumen Field, em Seattle. Jair e Igor Jesus fizeram os gols do Glorioso, enquanto Roldan marcou para o adversário. O volante Marlon Freitas admitiu que a equipe teve uma atuação abaixo do ideal, mas celebrou a vitória "O importante foi o resultado. A gente sabe que não fez um bom jogo. Sofremos bastante. Temos que tirar lições, muitas. São três pontos importantes. Tirar essa ansiedade que às vezes atrapalha. Agora, é se recuperar e trabalhar bem pensando no próximo jogo", disse.