 Hernán Crespo é o favorito para substituir Zubeldía no São Paulo

Retorno do treinador argentino ao Tricolor Paulista é bem visto internamente

Hernán Crespo pode voltar ao comando técnico do São Paulo. Com a demissão iminente de Luis Zubeldía, o treinador argentino tem boas chances de voltar ao clube pelo qual se sagrou campeão paulista em 2021.

Crespo sempre deixou explícita sua vontade de retornar ao São Paulo algum dia após deixar o clube no segundo semestre de 2021. O treinador teve dificuldades para lidar com o calendário do futebol brasileiro, em que há partidas a cada três dias em média, e teve seu trabalho interrompido depois de oito meses. Contudo, ainda assim, conseguiu tirar o Tricolor da fila.