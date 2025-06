Após acidente doméstico, Lúcio aparece em rede social realizando reabilitação

O ex-zagueiro Lúcio publicou em suas redes sociais, nessa quarta-feira, 11, um vídeo fazendo fisioterapia após se recuperar de um acidente domésticos. No dia 15 de maio, o ex-jogador sofreu queimaduras após a explosão de uma lareira ecológica.

Lúcio teve 18% de seu corpo queimado após o incidente e sofreu lesões profundas nas coxas e panturrilhas. No vídeo, ele aparece com curativos em determinadas regiões do corpo e realizando exércitos para fortalecimento muscular.