Sem brasileiros no top-10, site lista times mais fortes do Mundial de Clubes

O portal The Athletic publicou nesta quinta-feira, 12, uma lista que ranqueia, do mais forte ao mais fraco, os 32 times do Mundial de Clubes da Fifa, que se inicia neste sábado, 14. O top 10 do ranking não conta com nenhuma equipe brasileira ou sul-americana, tendo o River Plate, 11º, e o Flamengo, 12°, como melhor classificados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No geral, quem lidera a lista é o Bayern de Munique, seguido pelo Real Madrid. O PSG, atual campeão da Champions League, ficou com a terceira colocação, enquanto a Inter de Milão, também finalista da última Liga dos Campeões, está na quinta colocação.

O portal ainda aponta Auckland City, da Nova Zelândia, Ulsan, da Coreia do Sul, Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, Esperance Tunis, da Tunísia e Urawa Red Diamonds, do Japão, como as cinco equipes mais fracas do certame.

Para a confecção da lista, foram usados os seguintes critérios:

Colocação no ranking da opta

Transferências e o total gasto com as transferências nos últimos cinco anos

Média de público nos jogos em casa da última temporada

Total de seguidores nas redes sociais

Quantidade de títulos continentais vencidos na história

O torneio se inicia neste sábado, 14, com o duelo entre Al-Ahly e Inter Miami, às 21 horas de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami. A final, acontecerá às 16 horas de Brasília do dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jerséi.