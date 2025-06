Sem confirmar escalação, Ancelotti destaca qualidade do meio-campo da seleção

O treinador Carlo Ancelotti concedeu, na tarde desta quarta-feira, 4, entrevista coletiva antes do duelo contra o Equador, que ocorre nesta quinta-feira, 5, às 20 horas (de Brasília), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo. A partida marca a estreia do italiano como técnico da Canarinho.

Com fama de ser um técnico que se adapta bem às características de seu elenco, Ancelotti afirmou que "não ter um modelo claro" e "se defender bem" são seus objetivos no comando da seleção.

"Andrey(Santos) é um jogador com muita habilidade, que eu particularmente não conhecia muito e que nesses dias me pareceu um meia completo, assim como Andreas Pereira. A criatividade não vai ser o problema porque no ataque temos jogadores como Vinicius (Junior), Matheus Cunha e Estevão, que tem muita qualidade. O segredo é unir qualidade e organização", complementou.

"Me agrada uma equipe que não tem uma identidade clara, no sentido de que não é muito evidente o que queremos fazer. Temos que defender bem, todos juntos, independente de 4-4-2 ou 4-3-3. Com a bola, levo em conta a qualidade dos jogadores envolvidos, me permitindo jogar um futebol mais atrativo e considerando a criatividade. Não posso dizer ao Estevão como driblar, ele sabe melhor do que eu, mas posso dizer que trabalhe bem a parte defensiva para ajudar a equipe", disse.

O treinador também fez elogios ao atacante Estevão, comentando sobre sua ética de trabalho e aconselhando o atleta.

"O Estêvão eu já conhecia. Não tinha visto pessoalmente, somente por vídeo e pela televisão, mas vejo o que todos veem: que é um jogador de talento extraordinário, especial, muito jovem e que ainda tem coisas que aprender. Do que conheci do seu caráter, de sua pessoa, é um rapaz humilde, com gana, personalidade e isso me parece bom. Como digo sempre para os jovens: tem que ter cuidado, ser paciente e buscar seu espaço. Obviamente, tem todas as características para ser um grande jogador na seleção.