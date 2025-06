Seleção desembarca em Guayaquil para estreia de Ancelotti contra o Equador

A seleção brasileira desembarcou em Guayaquil na noite dessa terça-feira, 3, para o duelo diante do Equador, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo marcará a estreia do treinador italiano Carlo Ancelotti à frente da Amarelinha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A preparação para o confronto contra o Equador começou na última segunda-feira, 2, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Na manhã de terça, o italiano pôde contar pela primeira vez com o grupo completo de jogadores da seleção, já que Estêvão, do Palmeiras, e Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz e Gerson, do Flamengo, treinaram normalmente após desfalcarem o treino inicial.

Já os finalistas da Champions League, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Beraldo e Marquinhos, ambos do Paris Saint-Germain (PSG), que ainda não haviam se apresentado, também fizeram parte dos trabalhos.

Para o confronto, o italiano não contará com o atacante Raphinha, do Barcelona. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, portanto, desfalca o time.