Campeão da Champions, Marquinhos quer replicar fórmula do PSG na seleção brasileira

Zagueiro Marquinhos em entrevista coletiva da seleção brasileira / Crédito: Nelson ALMEIDA / AFP

O experiente zagueiro Marquinhos era só sorrisos nessa terça-feira, 3, antes do primeiro treino com a seleção brasileira desde a conquista do título da Champions League pelo Paris Saint-Germain. Antes mesmo de abrir a entrevista coletiva para perguntas, o defensor falou sobre o troféu inédito levantado pelo clube francês. "A voz está voltando agora. Foram dias de muita emoção. São 12 anos de Paris, acreditando em um projeto que parecia distante. Conseguir alcançar esse objetivo, da forma que foi, é muito especial. Fazer parte disso foi gratificante. Lembro de vários jogadores que passaram lá, que choraram comigo na final que perdemos. Muitos mereciam levantar esse troféu e, de alguma forma, fazem parte dessa conquista. Foi muito bom, muito feliz. Representou muito para mim", comentou.

Marquinhos acredita que a seleção deve imitar a fórmula campeã do PSG para embalar de vez sob comando de Carlo Ancelotti. O time parisiense perdeu algumas estrelas, como Neymar, Mbappé e Messi, mas se reinventou a partir de um jogo que priorizava o coletivo. Desta forma, as individualidades dos jogadores apareceram naturalmente. "Vendo os jogadores que tínhamos no PSG e na seleção, eram jogadores abertos ao coletivo. Tem treinadores que têm preferência por um estilo, um encaixa melhor que o outro. O Luis Enrique disse após a final da Champions que gostaria de ter jogadores como o Mbappé nas mãos. Mas ele decidiu sair, o técnico teve que trabalhar com o que tinha. O Ancelotti vai ter que fazer o mesmo, saber quem tem nas mãos, as características de cada um, e colocar tudo isso em prol do time", avaliou.