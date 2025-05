Julgamento pela morte de Maradona é anulado após dois meses de debates e 40 depoimentos

A Justiça argentina anulou, nesta quinta-feira, 29, o julgamento de sete acusados de homicídio do astro do futebol Diego Maradona , que deverá ser reiniciado em um novo tribunal após o impedimento de uma das juízas por participar de um documentário não autorizado sobre o processo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O novo julgamento pela morte do jogador em novembro de 2020 ainda não tem data de início, já que depende da designação de um novo tribunal, que será feita por sorteio.

"Ouvidas todas as partes, é anunciada a decisão do tribunal, que é a nulidade do julgamento", disse o magistrado Maximiliano Savarino no tribunal de San Isidro, perto de Buenos Aires, onde o processo era julgado.

Juíza estaria participando de documentário sobre jogador

A anulação havia sido pedida pela Promotoria, pelos denunciantes e pela maioria dos advogados de defesa, depois que veio à tona que a juíza Julieta Makintach, um dos três magistrados que formavam o tribunal, estava participando da filmagem de uma série documental sobre o caso, sem autorização das partes.

Para Vadim Mischanchuk, defensor da psiquiatra Agustina Cosachov, ré no caso, "não havia outra opção além da nulidade do julgamento", segundo disse à AFP no final da audiência.