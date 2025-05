Juíza nega que pretendia fazer documentário sobre julgamento da morte de Maradona

As imagens gravadas de uma juíza que julga na Argentina a morte do ex-jogador de futebol Diego Maradona fazem parte de uma "entrevista" e não de um documentário não autorizado sobre o julgamento, de acordo com um documento apresentado à promotoria por uma das envolvidas na gravação.

O julgamento sobre a morte do ídolo argentino foi suspenso na última terça-feira por uma semana para investigar se uma das três juízas do caso, Julieta Makintach, colaborou com a entrada de câmeras nas audiências para a produção de um documentário sem a aprovação das partes.