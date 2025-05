Com agenda intensa, Ancelotti vive adaptação no Brasil; veja compromissos do técnico

Brazil's football team new head coach, Italian Carlo Ancelotti, applauds during his official presentation at a hotel in Barra da Tijuca neighbourhood, Rio de Janeiro, Brazil, on May 26, 2025. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) / Crédito: Mauro PIMENTEL/AFP

Recém-chegado ao Brasil, o técnico italiano Carlo Ancelotti já começou a se ambientar ao País. Desde que desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo, 25, o novo treinador da seleção brasileira tem vivido dias intensos com a agenda repleta de compromissos estratégicos. Apenas um dia depois de chegar em solo brasileiro, na segunda-feira, 26, o italiano anunciou a lista de jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Ancelotti surpreendeu ao não incluir Neymar na lista, devido às condições físicas do atacante. Entretanto, o técnico revelou que conta com o jogador do Santos no futuro.

Tour pelos estádios No dia seguinte à sua primeira convocação, Ancelotti marcou presença no Estádio Nilton Santos para assistir à partida entre Botafogo e Universidad de Chile, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo terminou com uma vitória de 1 a 0 que garantiu a classificação do time carioca. Na ocasião, o técnico da Canarinha ainda foi presenteado com uma camisa do Botafogo com o número 7 estampado nas costas, em referência a Garrincha, maior ídolo do clube carioca. Na quarta-feira, 28, o italiano de 68 anos visitou a Granja Comary, centro de treinamento da CBF em Teresópolis (RJ). O local será sua base para o trabalho com a Seleção. Na visita, Ancelotti conheceu a estrutura onde os atletas se concentrarão e conversou com membros da comissão técnica da entidade. No mesmo dia, Ancelotti esteve também no Maracanã, onde acompanhou a vitória do Flamengo de 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira pela Libertadores. Na companhia de Vinicius Jr., o italiano assistiu ao jogo de quatro convocados por ele: Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gerson — Danilo não entrou em campo.