Netflix anuncia documentários sobre volta de Neymar ao Santos e Ronaldinho Gaúcho

Um dos nomes mais badalados do futebol brasileiro e mundial dessa década, Neymar Júnior terá o retorno ao Santos documentado em produção da Improbable Media e Ginga Pictures. A obra irá retratar os bastidores do atleta para a Vila, abordando os anos mais difíceis do Peixe na Vila, sendo construído a partir da morte de Pelé ao rebaixamento e a volta à primeira divisão. Nesse enredo, o atleta e influenciador é retratado com a missão de ajudar o Peixe a voltar à glória.

“O foco será nos bastidores do Santos e no desafio que seu camisa dez e a equipe enfrentam no momento mais decisivo na história do clube. Neymar, após lesões, tenta ajudar o time e a sua própria estrela voltar a brilhar novamente, enquanto se prepara para seu último mundial. É possível que este seja o 'last dance' de Neymar e a chance do Santos reafirmar sua força", acentuou o diretor, David Charles Rodrigues.

O outro documentário, sobre Ronaldinho Gaúcho, tem uma outra abordagem. Coproduzido por Canal Azul e Trailer Filmes, a obra narra a trajetória do craque sob a ótica de uma irreverencia e leveza, contando histórias desconhecidas por torcedores e sendo fortalecido com depoimentos inéditos.

“Desde o primeiro dia, tem sido um projeto emocionante que narra a vida de uma das figuras mais icônicas da história do futebol. As filmagens foram tão aleatórias quanto nosso personagem, divertidas e sempre cheias de surpresas.”, frisou o diretor e roteirista do documentário, Luis Ara.