Ancelotti revela conversa com Neymar e explica ausência em convocação

Carlo Ancelotti começou sua jornada na Seleção Brasileira. O treinador italiano, de 65 anos, foi apresentado nesta segunda-feira (26), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro, e divulgou sua primeira convocação. Contudo, o técnico deixou Neymar fora da sua primeira lista. Dessa forma, ele citou os problemas físicos para justificar sua decisão, revelou que teve uma conversa com o craque do Santos nesta manhã e ressaltou que conta com ele para a Copa do Mundo de 2026.

“Tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que o Neymar é um jogador importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores lesionados e que não podem estar na Seleção, como Neymar. O Brasil tem muitos jogadores talentosos e, logicamente, no caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar e para se preparar bem para o Mundial. Falei com ele nesta manhã para explicar e ele está totalmente de acordo”, disse o treinador italiano.