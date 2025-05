Carlo Ancelotti na seleção: assista ao vivo à apresentação e convocação

Novo treinador do Brasil concede entrevista coletiva nesta segunda-feira, 26, e anuncia lista para jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias

Ancelotti se despediu do Real Madrid no último sábado, 24, e desembarcou no Brasil na noite desse domingo, 25, quando encontrou Samir Xaud, novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O evento, em um hotel no Rio de Janeiro, terá início às 15 horas e será transmitido ao vivo pela CBF TV. Assista abaixo:

Apresentação e convocação de Carlo Ancelotti