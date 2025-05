Em rede social, Cristiano Ronaldo indica saída do Al-Nassr

O atacante português Cristiano Ronaldo publicou na tarde desta segunda-feira, 26, em suas redes sociais uma postagem que indica o fim de sua trajetória pelo Al-Nassr. O atleta, que tem seu contrato se encerrando no dia 30 de junho, convive com sondagens de clubes que disputam o Mundial de Clubes e está em busca do milésimo gol.

Na rede social X, antigo twitter, o camisa 7 publicou a seguinte mensagem: "This chapter is over.

The story? Still being written. Grateful to all", que em tradução livre significa: "Este capítulo acabou.

A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos".