Suposto namoro com o Botafogo pode aproximar Cristiano Ronaldo de sua irmã; entenda

Os rumores de uma suposta oferta de um clube brasileiro por Cristiano Ronaldo voltaram a ganhar destaque no noticiário desta semana. De acordo com o jornal português “Record”, um direigente do Botafogo considerou a contratação do astro português como possível.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A eventual vinda de CR7 para o futebol brasileiro também o permitiria a se aproximar da irmã, Katia Aveiro, de 47 anos.

Ela mora no Brasil já há sete anos, em Gramado, no Rio Grande do Sul, ao lado de seu marido, o empresário Alexandre Bertolucci Jr, e sua filha Valentina, de cinco anos.

A irmã mais velha do Robozão costuma fazer viagens para São Paulo e Portugal. Além da filha mais nova, Katia ainda é mãe de Rodrigo e Dinis, que têm 23 e 13 anos.

A irmã de CR7 é cantora e empresária no país. No caso, ela é proprietária da KA Brand, que comercializa cosméticos e joias. Katia afirmou que gostaria de ver o craque português atuando no futebol brasileiro. Ela deu sua opinião em sua conta do Instagram . Na tentativa em interagir com quem a acompanha, a artista portuguesa respondeu uma pergunta que envolvia tal possibilidade.