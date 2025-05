Cristiano Ronaldo anota seu 935º gol, mas desperdiça pênalti em vitória do Al-Nassr

Astro português deixa o dele, também de pênalti, no triunfo por 2 a 0 sobre o Al Khaleej, pela liga Saudita

Este, aliás, foi o 935º gol da carreira do astro português, que sonha em chegar à marca de mil gols, assim como Pelé, o Rei do Futebol.

Contudo, CR7 não saiu de campo totalmente satisfeito com sua peformance. Isso porque ele desperdiçou cobrança de penalidade na etapa final. O Al-Nassr, naquele momento, já ganhava do Al Khaleej por 1 a 0.

O colombiano Jhon Durán abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo. Pouco depois, Cristiano Ronaldo pecou diante do goleiro. Mas o português teve nova chance de pênalti e, com uma cobrança similar à que foi desperdiçada, anotou o segundo gol de sua equipe, definindo o placar.

