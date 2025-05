Emocionado e a caminho da seleção brasileira, Ancelotti se despede do Real Madrid

Visivelmente emocionado, o técnico Carlo Ancelotti se despediu dos torcedores do Real Madrid na tarde deste sábado, 4, logo após a vitória dos Mereguens por 2 a 0 contra a Real Sociedad. O comandante italiano, a caminho da seleção brasileira, deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias.

Em seu discurso para o Estádio Santiago Bernabéu lotado, Ancelotti lembrou de momentos marcantes no comando do Real. O treinador de 65 anos agradeceu aos torcedores e disse que nunca esquecerá sua história no clube.