Reunião da CBF com Ancelotti na Espanha definirá pré-lista de convocados

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan Santos, vão chegar na Espanha nesta quarta-feira (12). O objetivo da viagem é alinhar com Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, os detalhes da preparação da Amarelinha, incluindo a convocação para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No próximo mês, o Brasil, aliás, enfrentará Equador e Paraguai.

“Vamos debater todas as questões técnicas e operacionais do Departamento de Seleções. Isso inclui a elaboração da lista larga, que será até o dia 18, e a lista final com os 23 convocados, no dia 26. Será uma oportunidade para definir todos os detalhes com Ancelotti e os profissionais que farão parte da comissão técnica,” afirmou o coordenador Rodrigo Caetano.