Ancelotti destaca "desafio importante" na seleção brasileira e comenta despedida do Real Madrid

Anunciado como o novo treinador da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 12, o italiano Carlo Ancelotti quebrou o silêncio e falou publicamente sobre seu acordo com a CBF. Em entrevista coletiva à imprensa espanhola, o técnico confirmou que assumirá o comando da Canarinho a partir do próximo dia 26 e comentou sobre o encerramento de seu ciclo à frente do Real Madrid.

"A partir do dia 26, serei o técnico do Brasil, e é um desafio muito importante. Mas quero terminar bem esta reta final desta fantástica aventura aqui. Sei que vocês estão interessados no que eu penso e no que quero fazer, mas o tempo que me resta aqui é o que importa agora," declarou Ancelotti.