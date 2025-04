CBF encerra negociação e Carlo Ancelotti não será técnico da seleção, diz site

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu encerrar as conversas com o técnico Carlo Ancelotti. A medida da entidade ocorre após o Real Madrid — clube no qual o italiano tem contrato até 2026 — dificultar a negociação. A informação foi publicada pelo GE.

De acordo com o site, o time merengue se opôs a pagar a multa rescisória da demissão do treinador depois de ter ciência das tratativas do profissional com a Amarelinha. O comandante de 65 anos, por sua vez, exigia receber o valor, já que o Rey de Euopa vai encerrar o contrato um ano antes do fim previsto. Porém, Florentino Pérez, presidente do clube, se recusou a pagar a quantia.