CBF fica próxima de acerto com Carlo Ancelotti, aponta imprensa estrangeira

Carlo Ancelotti não deve continuar no Real Madrid, e jornais estrangeiros indicam que o treinador assumirá o comando da Seleção Brasileira. Segundo o The Athletic, o italiano permanecerá no clube de Madri até o fim do Campeonato Espanhol e deve sair antes do Mundial de Clubes, que começará em 14 de junho.

De acordo a BBC, o empresário Diego Fernandes, que atua em nome da CBF, foi visto na final da Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona, no último domingo. Ele teria no cronograma uma reunião com Ancelotti para tentar convencê-lo a vir para o Brasil assim que a temporada espanhola terminar, no dia 25 de maio.