Camisa da Seleção vermelha? Lembre quando o Brasil usou uniformes diferentes

O Brasil, campeão da Copa América em 2019 com uniforme branco, pode mudar de cor em 2026 com a introdução de um novo uniforme reserva vermelho / Crédito: Reprodução/ Pedro Ugarte / AFP

O azul, tradicionalmente associado à garra e à história vitoriosa da Seleção Brasileira, pode estar com os dias contados. Segundo informações divulgadas recentemente, a CBF e a Nike, em parceria com a Jordan, devem lançar um uniforme reserva vermelho para o Brasil na Copa do Mundo de 2026, marcando uma mudança radical no visual que acompanha o time há quase sete décadas. FIFA apresenta pôsteres das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026; CONFIRA



A camisa azul foi adotada como segunda opção em 1958, após a traumática derrota de 1950 com o uniforme branco. Desde então, tornou-se sinônimo de momentos históricos, como a final da Copa da Suécia, onde Pelé e Garrincha brilharam. Mas, se depender dos novos planos, a tradição dará lugar à inovação — e o vermelho entrará em campo. Porém, já houve outras ocasiões em que a Seleção Brasileira usou cores diferentes do azul como segunda opção de uniforme. Confira: Brasil vestindo vermelho: ocasiões em que o azul foi "abandonado"

Embora a camisa azul tenha predominado desde 1958, a história registra algumas exceções curiosas. Na Copa do Mundo de 1938, por exemplo, o Brasil precisou improvisar um uniforme azul-claro, que nem sequer tinha o escudo da CBD bordado.

Embora a camisa azul tenha predominado desde 1958, a história registra algumas exceções curiosas. Na Copa do Mundo de 1938, por exemplo, o Brasil precisou improvisar um uniforme azul-claro, que nem sequer tinha o escudo da CBD bordado.

Em tempos recentes, o azul foi mantido até mesmo em jogos em que não havia necessidade de mudança, como no amistoso contra a Inglaterra em 2023 — uma escolha mais comercial do que esportiva. Veja as ocasiões em que o Brasil jogou com outras cores em seu uniforme:

1918 Em um amistoso contra o Dublin-URU, a Seleção vestiu uma camisa com detalhes em vermelho e azul. 1919 Durante o Campeonato Sul-Americano, o Brasil usou o uniforme aurinegro do Peñarol em um jogo contra a Argentina. 1937 No Campeonato Sul-Americano na Argentina, o Brasil teve que usar camisas emprestadas em duas partidas: uma vermelha do Independiente contra o Peru e outra do Boca Juniors contra o Chile, devido a conflitos de cores com os adversários.